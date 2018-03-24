13. Risale-i Nur Kongresi bugün başlıyor

Yeni Asya gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisinin ortaklaşa düzenledikleri XIII. Risale-i Nur Kongresi, 'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği' başlığı altında beş masa çalışmasıyla bugün başlıyor.

Masa çalışmaları sonuçları Pazar günü Pullman Otel’de yapılacak aynı konulu panelle kamuoyuna duyurulacak. Av. Kadir Akbaş’ın yöneteceği panele Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Cihangir İslam, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar, Kâzım Güleçyüz ve İslâm Yaşar konuşmacı olarak katılacak. Panel saat 14.00’da başlayacak. Panel için düzenli olarak Yenibosna Koçtaş önünden ring servisler kaldırılacak.

BEŞ MASA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan ve iki gün sürecek Risale-i Nur Kongresi’nin ilk gününde, ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği’ başlığı altında beş masa çalışması gerçekleştirilecek.

Risale-i Nur Enstitüsü’nce bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Risale-i Nur Kongresi, bugün İstanbul’da başlıyor. İki gün sürecek kongrenin ana teması ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği’ olarak belirlendi. Masa çalışmalarının Sefaköy Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirileceği, kongrenin sonuç bildirgesi ise Pazar günü Bahçelievler Pullman Otel’de düzenlenecek panelde açıklanacak. Moderatörlüğünü Kadir Akbaş’ın yapacağı panele Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Cihangir İslam, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve Yeni Asya Neşriyat yazarı İslam Yaşar da konuşmacı olarak katılacak. Kongre’nin ana başlığı altında düzenlecek masa çalışmalarında ise 1. Masa, ‘Hürriyet ve Demokrasi’, 2. Masa, ‘İttihad-ı İslam’, 3. Masa, ‘Dünya Barışı’, 4. Masa, ‘Aile ve Eğitim’, ve 5. Masa da ‘İslâm kardeşliği ve İhlâs’ olarak belirlendi.

HAZIRLIKLAR TAMAM, PANELE BEKLİYORUZ

Risale-i Nur Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, kongre kapsamında bugün başlayacak olan masa çalışmalarının yarın öğlene kadar tamamlanacağı bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaleme alınan sonuç bildirileri, Pullman Otel'de düzenlenen panel öncesi kamuoyuyla paylaşılacak.

PANEL İÇİN SERVİS KONULDU

Panel organizasyonu tarafından, Pullman Otel’deki paneli takip etmek isteyen misafirlerimiz için Yenibosna Koçtaş önünden saat 10.00’dan itibaren 15.00’e kadar aralıksız ücretsiz servis düzenleneceği duyuruldu.

YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALAYACAK, KİTAPLARA % 40 İNDİRİM

Panelin ardından Yeni Asya Neşriyat yazarları okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Bu arada, panelin düzenleneceği Pullman Otel’de Yeni Asya Neşriyat’ın kitap satış standı da yer alacak. Yeni Asya Neşriyat, panele katılan misafirlere bir sürpriz hazırladı. Yeni Asya Neşriyat ürünleri panele özel yüzde 40 indirimle satılacak.