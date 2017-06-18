15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

‘Adalet Yürüyüşü’ne devam eden Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren Başbakan Yıldırım’a, “Halk, 15 Temmuz’da hakkı, adaleti nerede aradı, sokakta aradı. Adaleti arayan insanları ne çabuk unuttular” şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ üçüncü gününde sabah 9.00 sıralarında başladı. Kahramankazan’ın girişinde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, darbe girişimi gecesi Kazan halkının direnişi sayesinde ilçenin isminin Kahramankazan olarak değiştirildiğini hatırlatıp yurttaşlara teşekkür etti. Yürüyüşün bir siyasi partiyle değil ‘adalet’ talebiyle ilgili olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Halk, 15 Temmuz’da hakkı, adaleti nerede aradı, sokakta aradı. Adaleti arayan insanları ne çabuk unuttular. Bizim yürüyüşümüz onu ürkütmesin. Türkiye’de adalet olursa biz de son veririz. Bu mücadele sadece Enis Berberoğlu ile ilgili bir mücadele değil. Biz adalet isteyen herkesin, 80 milyonun talebini düşünmek ve yerine getirmek için bunu yaptık” ifadelerini kullandı.

Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tekrar tutuklanmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması için bir kararın çıktığı söylendi. Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır. Zaman zaman eleştirdik. Zaman zaman yargının bu tür kararlarının doğru olmadığın ifade etti. Ben kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

Başörtüsü yasağı nerede protesto edildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “Başörtü yasağına karşı da sokakta adalet aranmadı mı? Demek ki gerektiğinde adalet sokakta da aranabiliyor.” ifadesini kullandı. Cankurtaran, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne yönelik Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘sokakta adalet aranmaz’ sözlerini hatırlattı. Başbakan Yıldırım’ın, 28 Şubat döneminde başörtüsü yasaklarına karşı sokaklarda ‘başörtüsüne özgürlük için el ele’ adıyla yapılan yürüyüşleri hatırlayabileceğini belirten Cankurtaran, “Muhtemelen Sayın Yıldırım da bu yanlış yasağa karşı o günlerde yapılan yürüyüşleri desteklemiş, belki kendisi de katılmıştır. Başörtü yasağına karşı da sokakta adalet aranmadı mı? Demek ki gerektiğinde adalet sokakta da aranabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

İslam: “Tüm mağdur, mazlum ve haksızlığa uğrayanlar için yürüyorum”

Prof. Dr. Cihangir İslam, adalet yürüyüşünün daha şimdiden toplumsal karşılığını ürettiği kanısında: “Bu bir adalet çığlığıydı. O yüzden sessiz kalmak mümkün olamazdı. Bu yürüyüşü yalnız Enis Berberoğlu için değil tutuklu milletvekilleri, haksız yere memuriyetten ihraç edilmiş akademisyenler, öğretmenler ve diğer devlet memurları, açlık grevlerini sürdüren Nuriye (Gülmen) ile Semih (Özakça), tüm mağdurlar ve mazlumlar adına yapıyoruz. Birkaç laf atanı saymazsak yol boyu hep destek görüyoruz. Yalnız ‘yüzde 49’un değil referandumda ‘Evet’ oyu vermiş insanlarımızın bir bölümünün de yüreklerin bizimle olduğunu görüyorum” dedi. Türkiye tarihinde bu kadar geniş tabanlı böyle bir eylemin yapılmadığını savunan Cihangir İslam karşılıklı saygıyı, hukuk devletini, demokrasiyi içselleştiren herkesin bu barışçıl eylemin yanında durduğunu ve mesajını doğru aldığını ifade etti.

Karamollaoğlu: Adalete güven zedelenmemeli

Yürüyüş sırasında Kemal Kııçdaroğlu’nu telefonla arayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da CHP liderine destek verdi. Saadet Partisi lideri, “Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir. Adalete olan güveni gölgeleyecek, toplumsal vicdanda şüphelere neden olacak yaklaşımlar sadece bu güvene zarar vermekle kalmaz, halkımız arasında daha derin çatlakların oluşmasına neden olur” yorumunda bulundu.

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