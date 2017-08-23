155 sanıklı 15 Temmuz davası: Komutanından şikayetçi olmadı

15 Temmuz'da darbe girişimi faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen sanık eski Astsubay Gökdemir, komutanı sanık eski Albay Kartopu'nun emriyle hareket ettiğini öne sürerken, Kartopu'dan şikayetçi olmadı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında nöbet listesinde ismi olmamasına rağmen karargaha gelerek, darbe girişimi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen sanık eski Astsubay Türker Gökdemir savunma yaptı.

Tutuklanmadan önce uçak teknisyeni olarak görev yaptığını, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savunan Gökdemir, 15 Temmuz günü nöbette kalması için sanık eski Okul Bakım Komutanı Albay Muzaffer Kartopu'nun emir verdiğini, bu durumu sorgulama konumunda olmadığını savundu.

Komutanından şikayetçi olmadı

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Nöbet günün olmadığı halde Muzaffer albay neden nöbet için seni seçti?" sorusuna Gökdemir, "Başarılı olduğum için seçmiştir." cevabını verdi.

Bunun üzerine Başkan Dik, "Başarılı olsaydın darbeyi fark ederdin, demek ki başarılı değilsin." dedi. Dik, sanığın hazırlık aşamasındaki ifadelerini okuyarak, "İfadelerine bakılınca durum değişiyor. Seni kim bu duruma düşürdü, kim senden faydalanmak istedi, bu işin içinde misin? Albay seni neden odasına çağırıp çay ikram ediyor?" sorusunu yönetti.

Sanık Gökdemir de normal zamanlardaki nöbetlerini çok iyi tuttuğu için kendisinin seçilmiş olabileceğini iddia etti.

Başkan Dik, aynı soruyu yenileyerek, kendisini nöbet için görevlendiren sanık Muzaffer Kartopu'dan şikayetçi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Gökdemir, şikayetçi olmayacağını söyledi.

Komutanlarını suçladı

Sanık kursiyer Teğmen İrfan Okumuş ise 15 Temmuz günü bölük komutanı sanık eski Yüzbaşı Emre Erkan'ın kendilerine akşam saatlerinde tabur komutanı sanık eski Yarbay Yasin Candemir'in kursiyerlere konuşma yapacağını söylediğini aktardı.

Erkan'ın bu emri üzerine akşam karargahta beklemeye başladıklarını anlatan Okumuş, ilerleyen saatlerde Erkan'ın kursiyerlerin toplandıkları alana gelerek, terör saldırısı olduğunu, herkesin güvenlik önlemleri kapsamından görevlendirileceğini ifade ettiğini bildirdi.

Mühimmat ve silah dağıtılan kursiyer gruba karargahın belirlenmiş noktalarına güvenlik önlemleri almaları için görevlendirildiklerini dile getiren Okumuş, kendisine helikopterlerin bulunduğu hangarda nöbet tutması için emir verildiğini söyledi.

Hangarda beklediği sırada yakınlarının telefonla kendisine ulaşarak, askeri bir hareketlilik olduğu bilgisini paylaştıklarını ifade eden Okumuş, "Yarbay Murat Bolat geldi, ne olduğunu sorduğumda o da gelişmeler hakkında bilgisinin bulunmadığını söyledi. Sabaha karşı da çatışma sesi gelince bölük komutanı Erkan'a 'çatışma sesleri geliyor kiminle çatıyoruz?' diye sordum. O da polis özel harekatla deyince, 'ben polisle çatışmam, silahımı bırakmaya gidiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Okumuş, darbe suçlamasıyla yargılanmasından tabur komutanı eski Yarbay Candemir ile bölük komutanı eski Yüzbaşı Erkan'ın sebep olduğunu belirterek, "Bugün bunları yaşamama sebep olan, beni bu duruma sokan, beni birliğe çağıran bölük komutanı ile tabur komutanıdır. Bu nedenle onlardan şikayetçiyim." diye konuştu.

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