155 sanıklı 15 Temmuz davasında ara karar açıklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 155 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tanık beyanlarının ardından ara karar için Cumhuriyet Savcısı'ndan mütalaası soruldu. Savcı, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenmesine, dava kapsamındaki mağdur, müşteki ve tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve maiyetinin göz önünde bulundurularak, tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların "atılı suçun vasıf ve mahiyeti", "haklarında kuvvetli suç şüphesinin bulunması" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca sanıklara ait HTS ve dijital materyallerin inceleme sonuçlarının ilgili kurumdan istenmesine ve beyanı alınmayan müştekilerin gelecek celse hazır edilmesine hükmedildi. Davanın görülmesine 16-27 Nisan'da devam edilecek. AA

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