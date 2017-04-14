16 Nisan'da bir ilk gerçekleşecek...

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ve Engelsiz Erişim Derneği tarafından hazırlanan oy pusulası YSK’nın onayıyla bu Pazar günü ilk defa referandumda kullanılacak. 5 bin görme engelli seçmen ilk defa kendi başına oy kullanabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 9. Engelsiz Üniversiteler Birim Koordinatörlükleri İstanbul Bölge Toplantısı’nda görme engelli seçmenlerin tek başlarına oy kullanması için hazırlanan oy pusulası tanıtıldı.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek referandumda ilk defa kullanılacak oy pusulasını tanıtan, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) Direktörü ve Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz, görme engelli seçmenlerin tek başına oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduklarını ve YSK’dan ‘’Seçmenin kendi getirdiği oy pusulası şablonunu kullanmasında yasal sakınca yoktur” yanıtını aldıklarını söyledi. Yılmaz, oy pusulasının çoğaltılarak toplam 5 bin seçmene dağıtıldığını ekledi.

Referandumda isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla, referandumda kullanılacak oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırlandı. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak. Görme engelli seçmenler söz konusu şablonu bu Pazar günü gerçekleştirilecek referandumda kullanabilecekler.

Mevcut yasaya göre görme engelliler, felçliler, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabiliyor. GETEM ve Engelsiz Erişim Derneği’nin görme engelli seçmenler için geliştirdiği oy pusulası Türkiye’de bir seçimde ilk defa kullanılacak.