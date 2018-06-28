Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Gülen Hareketine ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

AA

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