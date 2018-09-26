Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 güvenlik korucusu şehit düştü, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. AA

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