22 göçmenin öldüğü kazada 5 gözaltı

İzmir’in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin vefat ettiği kazaya ilişkin 3’ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay’a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmenin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazadan yaralı kurtulan kamyonun şoförü Mustafa Yılmaz’ın ifadeleri doğrultusunda 3’ü Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü öğrenildi. AA

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