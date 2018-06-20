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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

24 Haziran öncesinde bilinmesi gerekenler...

20 Haziran 2018, Çarşamba 17:37
24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu tarafından bir bilgilendirme daha yapıldı.

Aşağıda belirtilen uyarıları dikkat edilmesi gerekiyor.

1. Oy Verme Saatleri :

Oy kullanma saatleri 08.00 - 17.00 arasıdır.

2. Nerede Oy Kullanacaksınız?

Sadece Kayıtlı Olduğunuz Sandıklarda Oy Kullanabilirsiniz.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; nerede oy kullanacağım,  e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3. TC Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

4. Oyunuzu Kullanırken

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir. 

Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak sandık seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birleşik oy pusulasını, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister. 

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın ve kurumasını bekleyin. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atmayın veya işaret koymayın, Birleşik oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyun. 

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

5. Engelli Seçmenler

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

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Oy kullanırken bu aşamalara dikkat: Oyumuzu nasıl kullanacağız?

YSK'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgilendirme: Oy kullanırken dikkat!

 

Etiketler: ysk, seçim, 24 haziran, oy, oy pusulası, sandık
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