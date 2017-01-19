28 IŞİD'li tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliye sevk edilen 28 kişi "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Polis, yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Dün adliyeye getirilen şüphelilerden 28'i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 5 kişi ise serbest bırakıldı. 28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren 28 şüphelinin tamamı "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 8 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. DHA

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