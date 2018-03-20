356 hakim ve savcının yeri değişti

HSK'nin yeni yayınladığı kararname ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname ile çeşitli nedenlerle görev yeri değişikliği için mazeret bildiren isimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidilirken, bazı adliyelere ise takviyeler yapıldı. Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesine ise başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesinin başkanları da belli oldu. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekariya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı.

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