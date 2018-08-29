440 soruyu cevapsız bıraktılar

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçti ve yeni bakanlar atandı.

Yeni oluşan parlamentoda da milletvekilleri yaklaşık 2 ay içinde bakanların cevaplandırılması istemiyle, toplam 440 soru önergesi verdi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 15 bakan, bu önergelerin hiçbirini cevaplamadı. Sözcü’de yer alan habere göre, sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, kendisine yöneltilen 39 önergeden 5’ine cevap verdi. 7 Temmuz’da yemin ederek göreve başlayan vekillerin verdiği ve iç tüzük gereği 15 gün içinde cevaplandırılması gereken 435 önerge ise bu süre aşılmasına rağmen, cevaplandırılmayı bekliyor.

Yeni sistem nasıl işliyor?

Yeni sisteme göre Meclis’in denetim yetkisi şöyle: TBMM, kanun teklifi ve tasarılarını görüşmek ve oylamaktan sorumlu. Artık Bakanlar Kurulu’nu, yani bakanları denetleme yetkisi yok. Milletvekillerinin soru önergesi verme yetkisi var, ancak Meclis’in gensoru yetkisi ortadan kalktı. TBMM’nin sözlü soru sorma yetkisi kaldırılırken, yazılı soru da sadece cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yöneltilebiliyor. Cumhurbaşkanına ise yazılı ya da sözlü soru sorulamıyor. Gensoru ile hükümet ve bakan düşürme usûlü yeni sistemde artık yok. Meclis cumhurbaşkanını düşürebilmek için ancak seçime gitme kararı alabiliyor.