Irak'ın kuzeyinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
AA