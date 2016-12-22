54 gazetecinin mal varlığına el konuldu

İstanbul 11.Sulh Ceza Hakimliği, Gülen hareketi soruşturmasında çoğu tutuklu durumda şüpheli 54 gazetecinin tüm mallarına el konulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde şunlar yazıyor: “FETÖ/PYD silâhlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin üzerlerine atılı terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri, şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları yahut terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla malvarlığı elde ettikleri, elde ettikleri mal varlığını terör örgütünün emrine sundukları yönünde yeterli kuvvetli şüphe bulunduğu, bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları dikkate alınarak talebin kabulü…” Mal varlıklarına el konulanlar arasında Şahin Alpay, Nuriye Ural (Akman), Sevgi Akarçeşme, Mümtazer Türköne, Hilmi Yavuz da var.

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