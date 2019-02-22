6-7 milyon konut yenilenmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi’ndeki kafede bir araya geldiği gençlere, çalışma hayatına ilişkin bilgi aktardı.

Bakan Kurum, “Her gün bir bina yıkılması, istinat duvarı çökmesiyle karşı karşıya kalıyoruz ve ülkemizde yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var.” ifadesini kullanarak, şöyle devam etti: “Bizim ülke olarak problemlerimizin başında terör geliyor. Maalesef biz büyümeyelim diye terörü başımıza belâ ediyorlar ve sürekli bununla mücadele etmekle paramızı, enerjimizi, canımızı, vaktimizi her şeyimizi harcıyoruz. Hamdolsun terörde çok iyi bir noktaya geldik. Türkiye’deki terörist sayısını elle gösterebiliyoruz, artık o bombalama eylemleri yaşanmıyor, çok iyi bir noktaya geldik. Burada güvenlik güçlerimizin yaptığı mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çok önemli. Buna büyük bedel harcıyoruz, aynı kentsel dönüşüm de terör kadar önemli çünkü yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye’de 20 milyon konut varsa neredeyse yüzde 30’u. Yüzde 30’unun yenilenmesi gerekiyor, yüzde 30’u riskli binada yaşıyor demek.” diye konuştu.