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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

6 kişinin öldüğü yangının sorumlusuna 24 taksitle 54 bin lira para cezası

21 Kasım 2017, Salı 19:51
Gaziantep'te 4 yıl önce tekstil atölyelerinin bulunduğu işhanında çıkan yangında 6 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. 21 kişinin "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada sanıklardan 20'si beraat etti. Atölyeye çektiği seyyar kablonun yangına neden olduğu belirlenen ve son sözleri sorulduğunda, "Benim vicdanım rahat. Derin üzüntü içindeyim ancak yangına ben neden olmadım" diyen iş yeri sahibine de mahkeme 24 taksitte ödemek üzere 54 bin 750 lira para cezası verdi.

Gaziantep'te 4 yıl önce 6 kişinin öldüğü işhanı yangınının ardından açılan davada kendisi de yaralanan iş yerinin sahibine, yangına neden olma suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, seyyar kablo kullanarak yangına neden olan sanığın cezasını önce 5 yıla indirdi, ardından 54 bin 750 lira para cezasına çevirdi ve birer ay arayla 24 taksitte ödemesine hükmetti.

7 Kasım 2013'te Alabey Mahallesi'nde triko ve konfeksiyon üretimi yapılan 90 iş yerinin bulunduğu Hacı Büyükbeşe İşhanı'nın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum katındaki bir iş yerinin elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangında konfeksiyon malzemelerinin tutuşmasının ardından işhanı duman altında kaldı. Can pazarının yaşandığı yangında, iş yerlerinde mahsur kalanlar güçlükle kurtarılırken, yoğun dumandan etkilenen 6 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

20 sanığa beraat

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işhanında atölyesi bulunan 64 kişinin ifadesi alındı ve 21 kişi hakkında da 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma" suçlarından kamu davası açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davanın 15'inci duruşmasında mahkeme heyeti, suçlamaları reddeden sanıklardan 20'si yangında kusurları bulunmadığı anlaşıldığından beraat ettirildi.

Önce hapis sonra para cezası

Mahkeme heyeti yangında kendisi de yaralanan ve yapılan inceleme sonunda kullandığı seyyar kablonun yangın çıkmasına neden olduğunu belirlediği işhanında atölyesi bulunan sanıklardan Osman Ç.'ye yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek son sözlerini sordu. Osman Ç. beraatını isteyerek, "Benim kablomdan yangın çıkmadığı kanaatindeyim. Benim vicdanım rahat. Derin üzüntü içindeyim ancak yangına ben neden olmadım, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Osman Ç.'nin seyyar kablo kullanmak suretiyle yangına neden olarak birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına taksirle neden olma suçunu işlediğini sabit olduğunu ancak olayın meydana geliş şekli ölü ve yaralıların sayısı nazara alınarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezayı; sanığın şahsi ve sosyal halini lehine takdiri hafifletici neden kabul ederek 6'da bir indirerek 5 yıla düşürdü.

Mahkeme daha sonra suçun bilinçli taksir isnat edilmemiş olması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasının 1825 tam gün adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. Sanığın ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde tutarak bir günlük adli para cezasını 30 liradan hesaplayan mahkeme, toplamda Osman Ç.'yi 54 bin 750 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın bu cezayı da 1'er ay ara ile 24 eşit taksitte ödemesine karar verdi.

Yangında ölenlerin yakınları ise tepki gösterdikleri karara itiraz edeceklerini bildirdi.

DHA

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