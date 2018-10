7,5 milyar lira çöpe gidiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz” dedi.

Gıda israfının büyük boyutlara ulaştığını ve herkesin buna karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda israfı ülkemizde ve dünyada uzun yıllardır en büyük sorunlardan birisi. 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle, gıda israfına karşı herkesin duyarlı olmasını ve bununla daha çok mücadele edilmesini diliyorum” dedi.

İHTİYAÇTAN FAZLASI İSRAFTIR

İsraf yapılan kalemlerin en büyüğünün gıda olduğunu hatırlatan Palandöken, “İhtiyaçtan fazlası her zaman lükstür ve israftır. En çok israf yaptığımız alanlardan birisi de gıda sektörü. Bunun içinde ekmek, meyve-sebze, gibi en sık tükettiğimiz yiyecekler başı çekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl ki verilerine göre her yıl üretilen 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf oluyor ve bu 214 milyar liralık bir kayba neden oluyor. İsraf edilen gıdanın 4’te 1’i ile dünyada açlık çeken 800 milyon kişiyi doyurmak mümkün. Hızla artan nüfus ve kaynakların azalması, kısa zamanda gıda ve su konusunda önemli sorunlar yaşanacağını işaret ediyor. Halen bu sorunla yıllardır baş etmeye çalışan ülkeler var. Gıdada israfı mutlaka önlemeliyiz. Kampanyalar ve kamu spotları bu konuda farkındalık oluşturacak kadar yeterli kalmıyor. Her yıl binlerce ton meyve sebze ve milyonlarca ekmeği çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz”diye konuştu.

EKMEK İSRAFI

Ekmeğin mukaddes olduğunu ve israf edilmemesi gereken en önemli gıda olduğunu vurgulayan Palandöken şunları söyledi: “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek mukaddestir. Bu kadar ekmeğin çöpe atılmasının dinimizde yeri olmadığı gibi ekonomimize de ciddî zarar veriyor. Okullarda, evlerimizde bu bilinç küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Kamu spotları da oluşturularak bu sonu gelmez israfa artık dur dememiz lâzım.”

HABER: AHMET TERZİ