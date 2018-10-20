"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

7,5 milyar lira çöpe gidiyor

20 Ekim 2018, Cumartesi 20:54
TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz” dedi.

Gıda israfının büyük boyutlara ulaştığını ve herkesin buna karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda israfı ülkemizde ve dünyada uzun yıllardır en büyük sorunlardan birisi. 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle, gıda israfına karşı herkesin duyarlı olmasını ve bununla daha çok mücadele edilmesini diliyorum”  dedi.

İHTİYAÇTAN FAZLASI İSRAFTIR

İsraf yapılan kalemlerin en büyüğünün gıda olduğunu hatırlatan Palandöken, “İhtiyaçtan fazlası her zaman lükstür ve israftır. En çok israf yaptığımız alanlardan birisi de gıda sektörü. Bunun içinde ekmek, meyve-sebze, gibi en sık tükettiğimiz yiyecekler başı çekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl ki verilerine göre her yıl üretilen 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf oluyor ve bu 214 milyar liralık bir kayba neden oluyor. İsraf edilen gıdanın 4’te 1’i ile dünyada açlık çeken 800 milyon kişiyi doyurmak mümkün. Hızla artan nüfus ve kaynakların azalması, kısa zamanda gıda ve su konusunda önemli sorunlar yaşanacağını işaret ediyor. Halen bu sorunla yıllardır baş etmeye çalışan ülkeler var. Gıdada israfı mutlaka önlemeliyiz. Kampanyalar ve kamu spotları bu konuda farkındalık oluşturacak kadar yeterli kalmıyor. Her yıl binlerce ton meyve sebze ve milyonlarca ekmeği çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz”diye konuştu.

EKMEK İSRAFI

Ekmeğin mukaddes olduğunu ve israf edilmemesi gereken en önemli gıda olduğunu vurgulayan Palandöken şunları söyledi: “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek mukaddestir. Bu kadar ekmeğin çöpe atılmasının dinimizde yeri olmadığı gibi ekonomimize de ciddî zarar veriyor. Okullarda, evlerimizde bu bilinç küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Kamu spotları da oluşturularak bu sonu gelmez israfa artık dur dememiz lâzım.” 

HABER: AHMET TERZİ

Haber Merkezi

Etiketler: israf, ekmek, iktisat, ekonomi
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ülkenin karasularını 12 deniz miline genişletmeye hazırız'

    NYT: Veliaht Prens, muhalifleri susturmak için sosyal medyayı kullandı

    Afganistan'da kanlı seçim: 193 saldırıda 36 kişi öldü

    7,5 milyar lira çöpe gidiyor

    Askerî vesayet hortlatılıyor mu?

    'Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkarılması yakın'

    Doğu Kudüs'te Filistin bayraklı tişört giyen gence gözaltı

    Suudi Arabistan'a tepkiler çığ gibi

    Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 15 ölü

    İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda arbede

    'Veliaht Muhammed Kaşıkçı konusunda yalan söyledi'

    'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

    Makedonya parlamentosundan isim değişikliğine onay çıktı

    Yemen'de insanlık dramı büyüyor

    'Öldüğünü kabullendiler, şimdi nasıl izah edecekler?'

    Rutte: İnanılmaz üzücü

    Ara Güler için cenaze töreni düzenlendi

    Türkiye, bu işin arkasını bırakmayacak'

    Suudi Arabistan'ın gün gün çelişen Kaşıkçı açıklamaları

    Koalisyon uçakları Suriye'de camiyi vurdu: 16 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı normalleşsin ki, adaletin önü açılsın
    Genel

    Zamlar yağmur gibi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Eyyub’un (as) tecrübe edilmiş makbul duâsı
    Genel

    Kaşıkçı olayında çirkin pazarlık: Hedef Filistin toprakları
    Ahmet BATTAL

    Yargı bağımsızlığı ve HSK
    Mehmet ÇETİN

    Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler
    Genel

    Suudi Arabistan açıkladı: Cemal Kaşıkçı konsolosluk içinde çıkan arbedede öldü
    Yasemin YAŞAR

    Size de tanıdık geldi mi?
    Genel

    Siyasî irade kararına sahip çıkmalı
    Genel

    Ezanımızı ne zaman geri vereceksin?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.