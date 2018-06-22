"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

86 sanıklı davada ara karar: 10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı...

22 Haziran 2018, Cuma 18:16
Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan ara kararda, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in, ele geçirilen bulgular, TUSKON 5. Olağan Genel Kurul toplantısı tutanakları, kamera kayıtları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması, hakkında soruşturma yürütülen birçok kişinin yurt dışına kaçması ve sanıkların da kaçabileceklerine kanaat getirilmesi gerekçeleriyle bu hallerinin devamına hükmetti.

İki sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı

Savunmalarının alınması için haklarında zorla getirilme emri çıkarılmasına rağmen duruşmalara gelmeyen sanıklar Mehmet Gökdeniz ve Recep Keleş ile ilgili yakalama emri çıkarılmasına hükmeden heyet, firari sanıklar Fetullah Gülen, Muhammed Mustafa Günay, Rıza Nur Meral, Ceyhun Pilatın, İsmail Kınay, Muhdi Yeyrek, Semih Gayretli ve Serkan Ercan hakkındaki yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesini de kararlaştırdı.

Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talepleriyle ilgili de hüküm kuran heyet, Cavit Durmaz yönünden hastanede sürekli bulunması ve rahatsızlığının takip gerektirdiğini belirterek, bu sanığın "haftada bir gün en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirini, "her ayın birinci günü imza atmak" şeklinde değiştirdi.

Gizli tanıklar, gizli dinlenilecek

Sanıklar Salih Zeki Azak, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Emrullah Emre Topal, Selahattin Altuntaş, Yüksel Nalbant, Nihat Kurt, Ahmet Şener Gülenç, Semih Sadır, Oğuz Kaan Gündüz, Rüstem Karaoğlan, Nalan Erpolat, İlhan Karagöz, Levent Dursun Akın, Ruhi Gürer ve Harun Akca hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar veren heyet, tüm bu sanıklar yönünden çıkarılan "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirinin ise devamına hükmetti.

Gizli tanıkların duruşmada dinlenilmeye çalışılması halinde örgütsel yapı içindeki üyelerin, dinlenilen gizli tanıkların kimler olabileceğini öngörebileceklerini, gizli tanıkların iş yerleri ve konutlarını takip altında bulundurdukları ve bu yöntemle gizli tanıkların kimliğinin tespiti hususunda çaba sarf ettiklerinin benzer nitelikte dosyalardan anlaşıldığını belirten heyet, gizli tanıklar Boran, Berat ve Demir'in kimliklerinin açığa çıkması halinde, kendilerinin veya yakınlarının hayati, beden bütünlüğü ağır ve ciddi bir tehlikeyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Heyet, yaşam hakkının her durumdan daha üstün tutulması gerektiğine, bu durumun savunma hakkını ihlal etmediğine ve gizli tanıklarının korunmalarının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, gizli tanıkların duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenilmesini kararlaştırdı.

Sanık ve sanık avukatlarına savunma hakkının kullandırılması açısından sorulmasını istedikleri hususları yazılı olarak mahkemeye bildirmeleri için 15 günlük süre veren heyet, gizli tanıkların bu süreden sonra mahkeme heyetince belirlenecek gün ve saatte beyanlarının alınmasını da karara bağladı.

10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı

Mahkeme heyeti, talepleri doğrultusunda, mevcut delil durumuna göre, savunması alınan sanıklar Yusuf Yücel, Salih Bayram, Fatih Kır, Arzu Üre, Kezban Uyar, Süleyman Muzaffer Bıçak, Şahin Ergin, Ali Rıza Kızılgül, Serkan Yavaş ve Murat Atakan Kayalar'ın, banka hesapları, taşınmazlar ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine soruşturma aşamasında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına da karar verdi.

Kimi bağışık tutulma, tefrik ve birleştirme taleplerini reddeden heyet, duruşmaların Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda sıralı yapılmak üzere 25, 26, 27 ve 28 Eylül'de yapılmasını da hükme bağladı.

AA

Etiketler: kavurmacı, güllü, meral, günay, mahkeme, dava, karar, iş dünyası
Okunma Sayısı: 849
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Patates ve soğan da suçlu bulundu

    86 sanıklı davada ara karar: 10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı...

    Panik içindeler

    ''Sıradan vatandaş, berber, boyacı, memur telefonla rahat konuşamıyor''

    Genelkurmay'dan 15-21 Haziran'daki operasyonlar ile ilgili açıklama

    "Başörtüsü eğitime engel değil"

    Erdoğan: Parası olmayan geçmesin

    Fransa'da işçiler Elysee Sarayı'nın gazını keserek Macron'a tepki gösterdi

    YSK seçmeni cep telefonu konusunda uyardı

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi

    Başvuru sayısı 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı: ''İmar Barışı'' başvurusu nasıl yapılır?

    OHAL Komisyonu bugüne kadar sadece 1300 işe iade kararı verdi

    'Suriye'de aktörler diplomatik adımlar atmalı'

    Muharrem İnce: Halkın değişime olan inancına güveniyorum

    Etyen Mahçupyan: ‘Reisçiliğin’ artık dindarlara ve ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum

    Yahudi yerleşimciler İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı

    ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu: Erdoğan MHP ile bağlı değilim mesajı verdi

    Adil Seçim Platformu 24 Haziran'da sandıkları ve oyları koruyacak

    Akşener: Habire FETÖ ile itham ederek seçmenimizi korkutmaya çalışıyorlar

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Genel

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    Genel

    ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu: Erdoğan MHP ile bağlı değilim mesajı verdi
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.