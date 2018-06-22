86 sanıklı davada ara karar: 10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı...

Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan ara kararda, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in, ele geçirilen bulgular, TUSKON 5. Olağan Genel Kurul toplantısı tutanakları, kamera kayıtları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması, hakkında soruşturma yürütülen birçok kişinin yurt dışına kaçması ve sanıkların da kaçabileceklerine kanaat getirilmesi gerekçeleriyle bu hallerinin devamına hükmetti.

İki sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı

Savunmalarının alınması için haklarında zorla getirilme emri çıkarılmasına rağmen duruşmalara gelmeyen sanıklar Mehmet Gökdeniz ve Recep Keleş ile ilgili yakalama emri çıkarılmasına hükmeden heyet, firari sanıklar Fetullah Gülen, Muhammed Mustafa Günay, Rıza Nur Meral, Ceyhun Pilatın, İsmail Kınay, Muhdi Yeyrek, Semih Gayretli ve Serkan Ercan hakkındaki yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesini de kararlaştırdı.

Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talepleriyle ilgili de hüküm kuran heyet, Cavit Durmaz yönünden hastanede sürekli bulunması ve rahatsızlığının takip gerektirdiğini belirterek, bu sanığın "haftada bir gün en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirini, "her ayın birinci günü imza atmak" şeklinde değiştirdi.

Gizli tanıklar, gizli dinlenilecek

Sanıklar Salih Zeki Azak, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Emrullah Emre Topal, Selahattin Altuntaş, Yüksel Nalbant, Nihat Kurt, Ahmet Şener Gülenç, Semih Sadır, Oğuz Kaan Gündüz, Rüstem Karaoğlan, Nalan Erpolat, İlhan Karagöz, Levent Dursun Akın, Ruhi Gürer ve Harun Akca hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar veren heyet, tüm bu sanıklar yönünden çıkarılan "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirinin ise devamına hükmetti.

Gizli tanıkların duruşmada dinlenilmeye çalışılması halinde örgütsel yapı içindeki üyelerin, dinlenilen gizli tanıkların kimler olabileceğini öngörebileceklerini, gizli tanıkların iş yerleri ve konutlarını takip altında bulundurdukları ve bu yöntemle gizli tanıkların kimliğinin tespiti hususunda çaba sarf ettiklerinin benzer nitelikte dosyalardan anlaşıldığını belirten heyet, gizli tanıklar Boran, Berat ve Demir'in kimliklerinin açığa çıkması halinde, kendilerinin veya yakınlarının hayati, beden bütünlüğü ağır ve ciddi bir tehlikeyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Heyet, yaşam hakkının her durumdan daha üstün tutulması gerektiğine, bu durumun savunma hakkını ihlal etmediğine ve gizli tanıklarının korunmalarının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, gizli tanıkların duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenilmesini kararlaştırdı.

Sanık ve sanık avukatlarına savunma hakkının kullandırılması açısından sorulmasını istedikleri hususları yazılı olarak mahkemeye bildirmeleri için 15 günlük süre veren heyet, gizli tanıkların bu süreden sonra mahkeme heyetince belirlenecek gün ve saatte beyanlarının alınmasını da karara bağladı.

10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı

Mahkeme heyeti, talepleri doğrultusunda, mevcut delil durumuna göre, savunması alınan sanıklar Yusuf Yücel, Salih Bayram, Fatih Kır, Arzu Üre, Kezban Uyar, Süleyman Muzaffer Bıçak, Şahin Ergin, Ali Rıza Kızılgül, Serkan Yavaş ve Murat Atakan Kayalar'ın, banka hesapları, taşınmazlar ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine soruşturma aşamasında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına da karar verdi.

Kimi bağışık tutulma, tefrik ve birleştirme taleplerini reddeden heyet, duruşmaların Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda sıralı yapılmak üzere 25, 26, 27 ve 28 Eylül'de yapılmasını da hükme bağladı.