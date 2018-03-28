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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AB ile yeni başlangıç fırsatı

28 Mart 2018, Çarşamba 00:39
İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: VARNA TOPLANTISI ÖNEMLİ BİR ADIM...

İKTİSADî KALKINMA VAKFI BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU: REFORMLARIN CANLANDIRILMASI AB’NİN DE EZBERLERİNİ BOZAR.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) Kurum Liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Varna toplantısını “İlişkilerin onarılmasında önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Zeytinoğlu, toplantıda Türkiye ve AB’nin “diyaloğu açık tutma ve işbirliğini devam ettirme yönünde iradelerini ortaya koymalarının önemli bir kazanım” olduğunu belirtti ve ekledi; “Varna toplantısı Tür- kiye ve AB’nin birbirlerini daha iyi anlamaları ve ortak zemin oluşturma yönünde çaba sarf etmeleri açısından önemli bir adım oldu.”

Bu AB’nin de ezberini bozacak

Zeytinoğlu şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının Türkiye ve AB arasında güven tesis etmede önemli bir başlangıç olduğunu ancak bu yönde somut adımların gelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Avrupa’nın geleceği için iddiasını da ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin AB genişlemesinden dışlanmasının vahim bir hata olacağını belirterek ve güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir Avrupa inşasında ortak hareket etmeyi önererek yapıcı bir gündem oluşturdu. Şimdi bu yapıcı gündemi hayata geçirme zamanı. AB reformlarını yeniden canlandırmak AB’nin de ezberini bozacaktır.”

Her alanda olumlu etkisi olacak

“Türkiye’nin AB perspektifinin yeniden canlandırılması, demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler alanında ilerlemenin sağlanması ekonomiden siyasete kadar her alanda olumlu bir ivme yaratacaktır” diyen  Zeytinoğlu, Türkiye ve AB arasındaki karşılıklı bağımlılığın ilişkilerin devamı için bir zorunluluk oluşturduğunu da vurguladı.  Zeytinoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Avrupa Birliği, Türkiye olarak bizlerin hiçbir zaman ihmal edemeyeceğimiz bir oluşum. “İhracatımızın yarıya yakınını yaptığımız, üyeliğine aday olduğumuz AB, bir yönetişim sistemi ve reform çıpası olmanın yanında, sosyal ve ekonomik bir model olarak da önemini koruyor. “Türkiye de aynı şekilde AB için, güvenlik, enerji tedariki, göç yönetimi, terörle mücadele gibi farklı ve stratejik alanlarda vazgeçilmez bir ülke ve ortak. “Bu koşullar ilişkilerin ileriye götürülmesini zorunlu kılıyor. Başka bir deyişle, ilişkilerin bozulması ve gerginliğin artması kimsenin yararına olmaz. “Sadece Türkiye ve AB için değil, yakınımızdaki coğrafyanın istikrarı ve güvenliği için de, Türkiye’nin AB bütünleşmesine katılımı büyük fark yaratabilir.”

Bundan sonra ilişkiler yeniden inşa edilmeli

Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vize serbestliği, Kıbrıs, terörle mücadele ve gümrük birliğinin güncellenmesi konularında sözlü ve yazılı olarak beklentilerini AB’ye aktarmasının da önemli olduğunu ve samimî bir diyalog için karşılıklı anlayışın şart olduğunu belirtti ve şöyle dedi; “Varna’da Türkiye ve AB tarafı karşılıklı olarak öncelikleri ve beklentilerini ortaya koydu. Herhangi bir ilişkide ilerleme sağlamak için, önce iki tarafın da net olarak pozisyonlarını açıklamaları gerekir. Bu da karşılıklı diyaloğun ilerlemesi için önemli bir adım. Bu Zirve toplantısını Türkiye ve AB’nin birbirlerini daha iyi anlamaları ve ilişkilerin onarılmasında önemli bir adım olarak görebiliriz. Bundan sonra adım adım ilişkileri yeniden inşa etmek ve müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olacağı noktaya getirmek gerekiyor.

İstanbul - Yeni Asya 

Etiketler: türkiye, avrupa birliği, ayhan zeytinoğlu
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