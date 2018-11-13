AB raporu: Mülteci yardımları denetlenemiyor

İki yıl önce imzalanan ‘geri kabul’ anlaşması çerçevesinde, Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen sığınmacıları geri almayı, AB de Türkiye’ye üç yıl içinde 3 milyar avro yardım yapmayı taahhüt etmişti.

Türkiye’de 4 milyon mülteci bulunuyor. Bu, dünyadaki en büyük mülteci nüfusu. BBC Türkçe’de yer alan habere göre AB’nin malî durumunu denetlemekle yükümlü Avrupa Denetçiler Mahkemesi’nin yayınladığı raporda, Türkiye’ye verilmesi öngörülen 3 milyar avroluk yardım paketinin ilk ayağı 1.1 milyar avroya odaklanıldı. Raporda Türkiye’nin mülteciler için hızlı bir mekanizma geliştirdiği, ancak mekanizmanın iyi bir şekilde koordine edilmediği belirtildi. Mültecilere ulaştırılan yardımların takip edilmesinde zorluk yaşandığı dile getirilen raporda, Türkiye’nin veri koruma kanunları yüzünden yardımdan yararlanan mültecilerin ismini ve aldıkları yardımla ilgili bilgileri paylaşmadığı kaydedildi. Raporda Avrupa Komisyonu’na Türkiye’ye gerekli verilerin sağlanması için baskı yapılması tavsiye edildi. Raporla ilgili açıklama yapan kurum yetkililerinden Bettine Jakobsen, üç yıldır ilk defa talep ettiği belgelere ulaşamadığını aktarırken, “Paranın mültecilere gittiğini görüyoruz ancak tüm paranın oraya gittiğini kesin olarak söyleyemiyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.