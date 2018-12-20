AB sürecine zarar verilmemeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “AP daha güvenilir olmak, Türk demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü, daha güçlü ve barış içinde yaşayan bir Avrupa’yı desteklemek istiyorsa Türkiye’nin katılım sürecine zarar verilmemeli” dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB Dönem Başkanı Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly ve komisyon üyesi milletvekillerinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Kaymakcı, “AP daha güvenilir olmak, Türk demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü, daha güçlü ve barış içinde yaşayan bir Avrupa’yı desteklemek istiyorsa Türkiye’nin katılım sürecine zarar verilmemeli” dedi. Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı iddialarını reddeden Kaymakcı, uzaklaşan tarafın AB olduğunu söyledi. AA

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