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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran yaptırımlarından muaf olan ülkeleri açıkladı

05 Kasım 2018, Pazartesi 17:57
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın mensuplarına ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye'ye İran yaptırımlarına ilişkin muafiyet tanıyacaklarını belirten Pompeo, "Bu ülkelerin her biri son altı ayda İran'la ticaretini büyük ölçüde azalttı, hatta ikisi İran'dan ürün alımını tamamen bitirdi." ifadesini kullandı. 

Pompeo, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırımların İran yönetimini hedef aldığını belirterek, "Amacımız, İran'ı zararlı faaliyetlerini terketmeye zorlamaktır. Bu yaptırımlar İran rejimini hedef alıyor, kendi hükümetlerinin kötü idaresinden, hırsızlığından ve zorbalığından acı çeken halkını değil." ifadesini kullanmıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurdu. 

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibariyle başlamış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkat çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

AA

Etiketler: ABD, İran, yaptırım
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