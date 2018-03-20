"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2018 SALI - YIL: 49

ABD'nin son açıklamalarına Bozdağ'dan tepki

20 Mart 2018, Salı 09:14
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin son açıklamalarının Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini anlamadığını ya da anlamak istemediklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir, terör örgütlerine karşı bir harekattır. Bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven ve istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır."

"Terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesi"

Zeytin Dalı Harekatı'nın "DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı" iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu vurgulayan Bozdağ, DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna işaret etti.

Bozdağ, DEAŞ'a karşı en etkili, samimi ve kararlı mücadeleyi ve DEAŞ'a en büyük darbe vuran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış, DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir, DEAŞ'ı bahane ederek PYD/YPG'nin silahlandırılmasıdır, eğitilmesidir.

Asıl yanlış olan bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır. Türkiye'nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır. Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir."

"Bölgedeki sivil halkın bir sorunu yok"

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda, sivillere zarar verilmediğini, sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiçbir zaman engel olunmadığına değinerek, şu anda da bölgedeki sivil halkın bir sorunu olmadığını bildirdi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, bu konuda bir sorun oluşmaması için de her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürütmüştür. Bundan dolayı Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir."

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı
Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gece yarısından itibaren benzine yeni ve yine zam!

    Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

    Dikkat: YKS başvuruları yarın sona eriyor

    Çiftlik Bank’ın 34 aracına el konuldu

    Kayseri merkezli 18 ilde muvazzaf askeri personele yönelik operasyon

    ''Anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir''

    Beyaz Saray'dan ilk resmi 'idam' açıklaması

    İstanbul'da 8 ilçede operasyon

    ABD'nin son açıklamalarına Bozdağ'dan tepki

    ABD işgali kaos getirdi

    ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarına Türkiye'den tepki

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın

    Erdoğan’ı M. Kemal’le kavga ettiremezsiniz

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma

    Neşriyat hizmetlerimize daha fazla sahip çıkalım

    İsrail, "siyonist suç, korsanlık yıldırma ve Yahudileştirme" adımlarına yenisi ekledi!

    'Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır'

    ''İnşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil...''

    "Bu, insan hayatına yönelik büyük bir saygısızlıktır''

    AB, Rusya'nın Kırım'daki seçim sonuçlarını 'tanımadı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyla bu kadar oynanırsa
    Genel

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın
    İslam YAŞAR

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma
    Cevher İLHAN

    “Seçmen iradesini gasp” oyunu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Giderim Van’a doğru...
    Süleyman KÖSMENE

    Kalpler Allah’ın elindedir
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman’a ömrünü bağışlayan küçük Saidlerden Emin Yılmaz (1931-2016)
    Ahmet BATTAL

    Ruhumuzun zaaflarını keşfedelim
    Atilla YILMAZ

    ‘Yerli ve milli’ mi dediniz?
    Risale-i Nur'dan

    En müstakim yol, Sünnet-i Seniyye’ye tâbi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.