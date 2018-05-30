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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Açılışı ertelendi

30 Mayıs 2018, Çarşamba 13:53
2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi.

10 Haziran tarihinde Kadir gecesi açılması planlanan Çamlıca Camii'nin "tam olarak bitmeyeceği" için açılışının ertelendiği öğrenildi. 

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik" dedi.

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 58 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Camii inşaatının 10 Haziran 2018 tarihinde Ramazan ayının Kadir gecesi açılması planlanıyordu.

Erdoğan'ın dün akşam İstanbul'un fetih Kutlamaları sırasında "İstanbul'a kazandırdığımız manevi zırh olarak gördüğümüz Çamlıca Camii'ni 10 Haziran'da Kadir gecesinde ibadete yetiştirmek istiyoruz. Fakat arkadaşlara söyledim. Yarım yamalak yok. Yetiştireceksiniz yetiştirin yetişmiyorsa bittiği zaman açarız" şeklinde konuşmuştu.

AÇILIŞ ERTELENDİ

Bu açıklamanın ardından cami inşaatının tam olarak bitmeyeceği için açılışın ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra bu sabah yeni bir iş takvimi oluşturduk. Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik. Şu anda gece gündüz 600 işçi cami inşaatının her yerinde çalışıyor. Bir sanat eseri olarak gördüğümüz camiinin her yerini bitirdikten sonra açılış için yeni bir takvim oluşturacağız." dedi.

DHA

Etiketler: çamlıca cami
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  • Aslıhan görmüş

    30.5.2018 19:07:10

    Hayırlısı.. camiyi tam bitirmiş olarak seçime giremeyecekler.

Risale-i Nur Külliyatı

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