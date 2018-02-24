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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Adalet rafa kaldırıldı

24 Şubat 2018, Cumartesi
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, “Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir. Sırf hükümete muhalif oldukları için vakıflar kapatılmakta, hocalar tutuklanmakta” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter’dan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Die Welt gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in, Yıldırım-Merkel görüşmesini ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, “Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” ifadelerini kullandı. “Biz elbette, suçsuz yere, haksız yere kimsenin hapis yatmasını istemeyiz” diyen Karamollaoğlu, “Ancak Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı. Hiç kimse kusura bakmasın; kızmasın, darılmasın… Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” ifadelerini kullandı.

Binlerce KHK mağduru var

Yücel’in görüşmenin ardından serbest bırakılmasının “adalet duygusunu” tartışma konusu yaptığını belirten Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle: “Ne yazık ki Merkel’le yapılan görüşmenin hemen akabinde böyle bir gelişmenin yaşanması, zaten zedelenmiş olan adalet duygusunu yeniden tartışma konusu yaptı. Bugün suçsuz olduğu ortaya çıktığı halde hala işe iade edilmeyen, hatta hapis yatan binlerce KHK mağduru var. Hala 28 Şubat’ın zulmüne maruz kalarak içeride yatan masumlar var. Hepsi adalet bekliyor.”

Devlet küfür ile ayakta durur ama zulüm ile ayakta durmaz

“Bu insanların adalete kavuşması için illa arkalarında bir Merkel mi olmalı? Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir. Sırf hükümete muhalif oldukları için vakıflar kapatılmakta, hocalar tutuklanmakta. Suçları ne? Muhalif olmak, hükümet icraatlarını tenkit etmek. Daha önce söyledim, yine söylüyorum; Koçi Bey Risalesinde der ki; ‘Devlet küfür ile ayakta durur, ama zulüm ile ayakta durmaz.’ Çünkü, ‘Adalet mülkün temelidir. Mülk ise devlettir.’”

Etiketler: saadet partisi, karamollaoğlu
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  • arif

    24.2.2018 17:29:22

    eeee Gunaydin

  • Timur

    24.2.2018 02:53:31

    Adalet öldü rafa kalkmadı

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