'Adalet' yürüyüşünde altıncı gün: Öne çıkan açıklama ve değerlendirmeler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı gününe, Kızılcahamam'da bulunan Bulak Köyü'nden başladı.

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