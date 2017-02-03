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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Adına Twitter hesabı açıldı

03 Şubat 2017, Cuma 12:21
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Gülen Hareketinin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı.

Twitter'da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün paylaşımlarda bulundu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, dün iki paylaşımda bulunuldu.

Twitter hesabından, "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım" mesajı paylaşıldı.

DHA

Etiketler: adil öksüz, 15 temmuz
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  • Toygar

    03.02.2017 16:41:57

    Şimdi yazsa da öğrensek olmuyor mu? Niye sonra yazıyor ki!

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