Adına Twitter hesabı açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Gülen Hareketinin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı.
Twitter'da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün paylaşımlarda bulundu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, dün iki paylaşımda bulunuldu.
Twitter hesabından, "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım" mesajı paylaşıldı.
DHA