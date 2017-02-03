Adına Twitter hesabı açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Gülen Hareketinin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı.

Twitter'da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün paylaşımlarda bulundu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, dün iki paylaşımda bulunuldu. Twitter hesabından, "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım" mesajı paylaşıldı. DHA

Okunma Sayısı: 1070

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.