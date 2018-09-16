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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Adnan Menderes mezarı başında anıldı

16 Eylül 2018, Pazar 14:44
57 yıl önce idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan mezarlarının başında anıldı.

Anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adnan Menderes, demokrasiden başka ne istedi? Ülkesinin kalkınmasından, gelişmesinden, insanların inançları yüzünden horlanmamasından başka ne istedi, talebi oldu? Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu? Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun bu milleti güçlü kılmak, haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?" dedi.  Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleşen anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

SOYLU: "ADNAN MENDERES, DEMOKRASİDEN BAŞKA NE İSTEDİ?"

Burada bir konuşma yapan Süleyman Soylu "Şu güzel ülkede yaşadığımız her günün, bilesiniz ki mutlaka bir bedeli olmuştur. Ne elde ettiysek, neye malik olduysak, öncesinde ya alın teri döktük, ya da canımızı, kanımızı, evlatlarımızı verdik. Cenab-ı Hakk'a karşı, elbette ki minnetimizin, borcumuzun sonu yoktur ve bedeli olamaz. Ama bu aziz millet, dünyaya karşı asla borçlu değildir. Bilakis hep alacaklıydık. Başka milletleri sömürge yapıp da zenginleşmedik. Mazlum milletlerin ahını almadık. Kimsenin düzenini bozmadık. Başkalarının üzerinde hesap yapmadık, tuzaklar kurmadık. Bunları anlatmamdaki maksadı, elbette ki hepiniz anladınız. Bu arkamda yatan 3 kahraman, şehidimiz birer bedeldir, birer mücadeledir. Art niyetli hesaplara karşı, bu millete çektirilmiş acılardır, dökülmüş gözyaşlarıdır.

Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki o aslanlar yine aynı şekildedir. Bunlar milletimizin ödediği bedellerdir. Biz bu bedelleri sadece, kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istediğimiz için ödedik. Kendi bayrağımızın altında, kendi hür irademizle yaşamak, çocuklarımızı müreffeh bir ülkede büyütebilmek için ödedik. Size sormak istiyorum; Adnan Menderes, demokrasiden başka ne istedi? Ülkesinin kalkınmasından, gelişmesinden, insanların inançları yüzünden horlanmamasından başka ne istedi talebi oldu? Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu? Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun bu milleti güçlü kılmak, haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?" 

ÜMRAN MENDERES: DARBELER ÜLKEMİZİN GELİŞİP BÜYÜMESİNE ENGEL OLMUŞTUR 

Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de yaptığı konuşmada Adnan Menderes,  Fatin Rüştü Zorlu ve  Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin aileleri ve sevenlerini yasa boğduğunu belirterek, "İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır. Demokrasi şehitlerimizin ülkemize yaptıkları hizmetler hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Demokrasiler de seçim ile gelen seçim ile gider ama malesef bizde böyle olmadı. Darbeler ülkemizin gelişip büyümesine engel olmuştur " ifadelerini kullandı. 

 

DHA

Etiketler: Adnan Menderes, idam, DP
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