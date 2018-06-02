AGİT: İlk kez kısa dönemli gözlemci göndereceğiz

Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrasında seçim gözlem görevine resmen başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bir heyeti de Güneydoğu’ya gönderdi.

Çalışmalarıyla ilgili Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren AGİT heyeti, Türkiye’ye ilk kez “kısa dönem gözlemci” görevlendirmesi yapıldığını söyledi. Heyet üyelerinden Pekka Viheras, “Burada bulunma nedenimiz bir bütün olarak seçimleri gözlemlemektir. Seçimlerden önce kampanyaları, seçim esnasında ve seçimden sonrayı gözleme görevimiz var. Türkiye tarihinde ilk kez kısa dönemli gözlemci göndereceğiz. Seçimden bir iki gün önce gelip sonra gidecekler tam sayıyı bilemiyoruz” dedi.

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