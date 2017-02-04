Ahmet Türk, Mardin'deki evine gece yarısı geldi

Sağlık sorunları nedeniyle dün akşam Elazığ Cezaevi'nden tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, gece yarısı Mardin'deki evine geldi.

İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan ve 24 Kasım'da ise tutuklanan, İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, daha sonra da Elazığ H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, dün akşam tahliye edildi. Türk, gece yarısı Mardin'deki evine geldi. Ahmet Türk'ü, evinin bulunduğu sokakta ailesi ve akrabaları karşıladı. Merkez Artuklu İlçesi'nin 13 Mart Mahallesi'nde bulunan evinde yakınları tarafından karşılanan Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede barış ve diyalogun kaçınılmaz olduğu bir dönemi yaşadıklarını söyledi. Ülkeyi şiddet sarmalından kurtarılması gerektiğini belirten Türk, şöyle dedi:

"Belli bir süreçten geçiyoruz. Sonuç olarak bu ülkede barış, diyalogun kaçınılmaz olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bugün genel başkanımız, milletvekilli arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız cezaevinde. Umut ediyoruz ki kısa bir süre içinde orta akıl ortaya çıkar ve bu sorunların çözümüne önemli katkılar sağlanır. Biz de biliyoruz ki, diyalog, ortaklaşmadan sorunları birlikte çözmekten başka seçenek yok. Bu seçeneği, en doğru bir şekilde kullanmamız gerekir ve Türkiye’yi ve bu ülkeyi şiddet sarmanından kurtarmamız gerekir diyorum."

Ahmet Türk'ün evine geldi sırada, polisin sokakta güvenlik önlemleri aldığı görüldü.