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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

AİHM 'başörtülü' öğrencileri engelleyen profesör hakkında kararını verdi

08 Haziran 2017, Perşembe 19:01
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle hapis cezasına çaptırılan Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü'nün başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti.

Başörtülü bir öğrencinin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle 4,5 ay hapis yatan, daha sonra 4 kız öğrencinin aynı yöndeki şikayeti üzerine açılan ikinci davada da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Pekünlü, hakkındaki yargı kararına ilişkin AİHM'e başvuruda bulundu.

Olayların meydana geldiği tarihte başvuru konusu olayın suç olmadığını öne süren Pekünlü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 7. maddesindeki "cezaların kanuniliği" ilkesinin ihlal edildiğini iddia etti.

Pekünlü, hapis cezasına mahkum edilerek AİHS'nin 8. maddesine göre özel hayatının ve akademik araştırma özgürlüğünün ihlal edildiğini savundu.

Başvuruyu değerlendiren AİHM, başvuranın olaylara ilişkin itirazının olmadığına dikkati çekerek, asıl itirazın eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesi kapsamına girmediğine ilişkin olduğunu tespit etti.

Başörtülü olarak üniversiteye girmenin yasak olduğu durumda bile bu konudaki kararın başvuranın yetkisini aştığını vurgulayan AİHM, TCK'nın 112. maddesinin erişilebilirlik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşıdığını kaydederek, başvuranın bu maddeye ilişkin şikayetini açıkça dayanaktan yoksun buldu.

AİHM, kararında, cezai bir hükmün başlı başına sözleşmenin 8. maddesini ihlal etmeyeceği sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan savunmalar doğrultusunda AİHM, Pekünlü'nün başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti.

AA

Etiketler: rennan pekünlü
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  • özdemiroğlu

    09.06.2017 10:02:25

    İnşaallah emsal bir karar olur ve başörtüsü hürriyeti dahil tüm insan hakları ve hürriyetleri engelleyen çağ dışı zihniyet sahipleri hakkettiklerini bulurlar.

  • İsmail Cebecili

    09.06.2017 04:37:22

    Enteresan karar. Hukukçuların, hak arayıcıların, İnsan Hakları savunucularının ve bu arada laikliği dinsizlik olarak anlayanların, hakları sadece kendilerine has/özgü sananların, yasakçıların çok iyi incelemesi, değerlendirmesi, tahlil etmesi gereken bir karar.

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