AİHM’e uymak anayasal bir zorunluluk

Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ile Van Baro Başkanlarının ortak imzasıyla yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı eleştirildi.

AİHM kararına uyulmazsa ne olur? Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı VOA’nın haberine göre açıklamada, “Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğun gözden geçirilmesi ara kararında; Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Kısaca mahkeme AİHM kararının bağlayıcı olduğunu, ancak henüz kesinleşmediği için uygulanmayacağını kararlaştırmıştır. AİHM kararının uygulanması Anayasal bir zorunluluktur. Kişinin özgürlüğü söz konusu olduğu zaman mahkeme kararları derhal uygulanması gerekir. Uygulamada da tahliye kararı derhal uygulanır. Daha sonra itiraz mercilerine itiraz edilir” denildi.

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