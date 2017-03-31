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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Akıncı Üssü iddianamesi tamamlandı

31 Mart 2017, Cuma 11:34
Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede bir numaralı şüpheli olarak Fetullah Gülen yer alırken, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz, üç numaralı şüpheli Kemal Batmaz oldu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da şikayetçiler arasında yer aldığı iddianamede, darbe girişiminin askeri sorumlusu ise Akın Öztürk gösterildi. Terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

481 ŞÜPHELİ VAR

Kocaman, iddianamede, 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.

BİR NUMARA GÜLEN, İKİ NUMARA ÖKSÜZ, ÜÇ NUMARA BATMAZ

6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisinin terörist başı Fetullah Gülen, iki numaralı şüphelisinin Adil Öksüz, üç numaralı şüphelisinin Kemal Batmaz olduğunu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN DA ŞİKAYETÇİLER ARASINDA

570 klasörden oluşan, 4 bin 658 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekilleri şikayetçi olarak yer aldı.

45 YÖNETİCİ İÇİN 303'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianameye göre, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi, diğer pilotlardan ikisi İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 F-16 pilotu da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.

''DARBE GİRİŞİMİ AKINCI ÜSSÜ'NDE YÖNETİLDİ''

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, iddianamenin, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsadığını bildirdi.

İddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.

İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.

AA

Etiketler: akıncı üssü
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