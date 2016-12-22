AKP’de ‘başkanlık’ sıkıntısı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekillerini toplayarak, ‘başkanlık sistemine” ilişkin anayasa paketi oturumu yaptı.

Toplantıda söz alan 20 milletvekilinden 15’e yakını metnin içeriğini eleştirdi. Meclis’in etkisizleştirildiği, denge ve denetim yapılmadığı, bu düzenlemenin AKP için de riskler taşıdığı dile getirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre vekiller ‘millî irade’ vurgusunda bulunarak şunları dedi: “Millî iradenin asıl kaynağının Meclis olduğunu söyleyerek geldik. Bu kaynağı etkisiz hale getirmiş olmuyor muyuz? Egemenliğin Meclis’e ait olduğu tezimizden vaz mı geçiyoruz? Tüm denetim yetkisini Meclis’ten aldıktan sonra bunun sıkıntısını biz yaşayacağız.” Kanunların da üzerinde bir yetkinin olmasını eleştiren vekiller de şu açıklamalarda bulundu: , “SYK seçimlerine ilişkin düzenleme yargının bağımsızlığıyla ilgili çok büyük sıkıntı doğurur.” Yedek milletvekilliği konusu eleştiren vekiller ise şu açıklamalarda bulundu: “Yedek milletvekilliği her bölgede sorun olmaz ancak Doğu ve Güneydoğu bölgesinde çok sıkıntı yaratacak. Feodal yapının ağırlıklı olduğu bölgelerde, yedek milletvekilliği için birbirini öldürecekler bile olabilir.”