AKP'li Elitaş açıkladı: Zeytin düzenlemesi hakkında yeni gelişme

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı’ndaki, kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 2. maddenin komisyona geri çekileceğini açıkladı.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı’nın köpürtülerek doğru olmayan bir şekilde “zeytin yasası” haline getirildiğini dile getiren Elitaş, “Bugün Komisyon Başkanıyla yaptığımız görüşmede üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenlemeleri komisyona çekecek. Diğer maddelerin İçtüzük 88’e göre görüşülmesine devam edilecek. Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konular değerlendirilmiş olacak. En uygun, doğru bir düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.