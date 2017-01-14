Almanya DİTİB'le ilgili inceleme başlattı

DW Türkçe’ye konuşan Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bazı imamların Ankara’ya Gülen yapılanmasıyla ilgili bilgi notları göndermesiyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Almanya’daki Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Fethullah Gülen yapılanması hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi “casusluk” suçlamalarına yol açtı. Almanya İçişleri Bakanlığı da ortaya atılan bu suçlamaların ardından DİTİB'i yakın takibe aldı.

DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, DİTİB imamlarıyla ilgili iddialar hakkında güvenlik makamları tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Sözcüsü, “Güvenlik birimlerinin DİTİB imamlarına yönelik gündemdeki suçlamalarla ilgili başlattıkları inceleme sürüyor. Bu meyanda iddia edilen bilgilendirme eyleminin ceza hukuku açısından sonuçları olup olmadığı da inceleniyor” şeklinde konuştu.

İmamlar sınır dışı edilecek mi?

Almanya İçişleri Bakanlığı olarak DİTİB yönetiminin soruşturmaya yardımcı olmasını beklediklerini vurgulayan sözcü, “Beklentimiz Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nin iddiaların aydınlatılması çalışmalarına yapıcı katılım sergilemesi ve şeffaflık sağlamasıdır” ifadelerini kullandı.

Skandala konu olan imamların sınır dışı edilip edilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan sözcü, “İkamet hukuku, oturum hakları bağlamında da bir kararın gerekli olup olmayacağını ilgili eyalet hükümetleri değerlendirecektir” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin siyasi nüfuzu kabul edilemez”

Çatısı altında topladığı yaklaşık 900 cami derneği ile Almanya’nın en büyük İslami kuruluşu olan DİTİB ile diyaloğa önem atfettiklerini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, bununla birlikte Türkiye’nin siyasi etkisinden rahatsızlık duyulduğuna işaret etti. Sözcü, bakanlık adına yaptığı açıklamada Berlin’in rahatsızlığına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Federal İçişleri Bakanlığı, özellikle günümüz koşulları itibariyle DITIB ile diyalog içerisinde kalınmasının gerekli olduğu görüşündedir. Bununla birlikte şunu açıkça ifade etmekteyiz: Özellikle Türkiye’nin DİTİB’e siyasi nüfuzu ya da DİTİB’i siyaseten araçsallaştırması kabul edilemez. Uyum politikasının amacı, büyük çoğunluğu göçmen ya da göçmen kökenli olan Almanya’daki Müslümanların kendilerini daha fazla Alman toplumunun parçası olarak görmeleridir.”

DİTİB iddiaları doğrulamıştı

DİTİB Almanya’daki camilerde görevli üç imamın, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Ankara’ya bilgi notları gönderdiğini doğrulamış, ancak bunun bir hata olduğunu, kurumsal olarak imamlardan böyle bir talepte bulunulmadığını kaydetmişti.

