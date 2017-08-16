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Almanya'ya 'Adil Öksüz notası' hakkında Çavuşoğlu'ndan açıklama

16 Ağustos 2017, Çarşamba 13:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür."

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Almanya'ya 'Adil Öksüz' notası

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Türkiye’nin Almanya’ya nota vererek, haberlerin doğruluğunun araştırılmasını ve Öksüz’ün ülkede varlığının tespiti durumunda yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesini istediği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, firari Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya’da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Almanya iltica talebinde bulunan kişilerin bilgilerini paylaşmıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öksüz'ün ülkede bulunduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını ifade etti ancak bu yöndeki açıklamalar Türk tarafınca tatminkar bulunmuyor.

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya'daki Türk vatandaşlarının Adil Öksüz'ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz'e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.

Almanya’da iltica talepleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından değil Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından ele alınıp karara bağlanıyor.

Alman makamları, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor.

Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaklaşık 4 bin Gülen Hareketi üyesinin Almanya’ya geldiği belirtilmişti. ​

AA

Etiketler: almanya, adil öksüz, nota
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