AP’den tutuklu gazeteciler için mektup kampanyası

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) önerisiyle Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri Türkiye’de tutuklu gazetecilere destek amacıyla mektup-kart gönderme kampanyası başlattı.

Yeşiller Partisi grubu kampanya çerçevesinde dün Cumhuriyet’in tutuklu çizeri Musa Kart’a bir mektup yollayarak “Dayan Musa” dedi. Musa Kart’a yollanan AP Yeşiller Grubu adına eşbaşkanlar Ska Keller ve Philippe Lambert ile Fransız Yeşil parlamenter Eva Joly’nin imzalarını taşıyan mesajda, “Bu mektubu, sana dayanışma duygularımızı göndermek, yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatmak ve Türkiye’nin otoriter bir rejime dönüşmesini izlediğimiz bugünlerde senin mizahi bakış açının eksikliğinin hissedildiğini söylemek için yolluyoruz” ifadelerine yer verildi. Mektup “Dayan Musa! Binlerce kilometre uzakta da olsak, belki varlığımızın farkında olmasan da biz senin yanındayız, özgür basının ve demokratik bir Türkiye’nin yanındayız” sözleriyle son buldu.

En büyük gazeteci hapishanesi

RSF’nin kampanyayı duyuran bülteninde, Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline geldiği ve darbe girişimi sonrası ilân edilen olağanüstü hal döneminde tutuklanan çoğu gazetecinin henüz hâkim karşısına çıkamadığı vurgulandı. Bültende, RSF’nin AP’deki beş gruptan, Türkiye’den 5 gazeteciye mektup yollamasının istediği belirtildi ve mektup yazılacak diğer isimlerin Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık olduğu açıklandı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Kampanyayla ilgili konuşan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Bugün Türkiye’de gazetecilik suç haline getirilmiştir. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı eleştirel bir editöryal politikanın karşılığı terörizm iddiasıyla hapse atılmaktır” dedi. Türkiye, RSF’nin 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 151’inci sırada yer alıyor.