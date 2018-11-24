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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Asayiş uygulamalarında aranan 973 kişi yakalandı

24 Kasım 2018, Cumartesi 11:10
Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, aranan 973 kişi ile 113 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı.

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, aranan 973 kişiyle 113 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. Aramalarda, 8 ton 157 litre gümrük kaçağı, 15 ton 916 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlıkları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinasyonunda, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve diğer olayların engellenmesi, çalıntı olarak aranan araçların, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması ve akaryakıt/vergi kaçakçılığına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

3 bin 124 iş yeri ve 5 bin 901 noktada yapılan uygulamaya 39 bin 20 personel katıldı. Ekiplerce denetimlerde 150 dedektör köpek de kullanıldı.

177 bin araç ve motosiklet kontrol edildi

Uygulama kapsamında, 177 bin 584 araç ve motosiklet kontrol edildi, 76'sı motosiklet olmak üzere 113 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı.

Eksiklik ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle bin 795 araç ve motosiklet trafikten men edilirken 10 bin 830 motosiklet ve araca 3 milyon 707 bin 481 lira idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan dolayı haklarında adli ve idari işlem yapılan 766 kişiye 275 bin 605 lira idari para cezası uygulandı, aranan 973 kişi yakalandı.

8 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik denetimlerde, 11 bin 248 araç ve tekne/gemi kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucu 5 lisanslı araca Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ekiplerce 8 ton 157 litre gümrük kaçağı, 15 ton 916 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 50 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Aramalarda, 13 tabanca, 18 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 135 mermi, 220 gram uyuşturucu, 2 bin 395 paket kaçak sigara ve 140 litre kaçak alkol yakalandı.

AA

Etiketler: Türkiye, asayiş, emniyet
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