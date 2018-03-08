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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

"Askerime Mektubum Var"

08 Mart 2018, Perşembe 21:11
Elazığ'da düzenlenen "Askerime Mektubum Var" kampanyası kapsamında öğrenciler ile vatandaşların yazdığı bin 500 mektup, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilecek.

Anadolu Realist Gençlik Derneği ve Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık bir hafta süren ve Fırat Üniversitesi Kampüsü girişi ile Öğretmenevi önünde kurulan standlarda öğrenciler ve vatandaşların yazdığı bin 500 mektup, harekatta görev yapan Mehmetçik'e gönderilecek.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Genel Başkanı ve Genç ASKON Elazığ Şubesi Başkanı Erhan Eğit, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Afrin'de terör gruplarına karşı mücadele eden Mehmetçik'e moral vermek amacıyla mektup kampanyası başlattıklarını söyledi.

"Minnetimizi aktardık"

Kampanyaya üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eğit, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu Afrin'deki kahraman ordumuz çok iyi bir şekilde gösteriyor. Bilsinler ki sadece Elazığ halkı değil, 81 milyonun kalbi onların yürekleri ile beraber atıyor. Her gün dualarımızda onları anıyoruz. Bu kampanya ile haykırmak istediğimiz duygularımızı, minnetimizi, teşekkürlerimizi temsili de olsa bu cansız sözcüklerle onlara aktardık."

Üniversite öğrencisi Batuhan Aslan da kampanyaya toplumun her kesiminin destek verdiğini dile getirdi. Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan Aslan, "Yediden yetmişe çok güzel mektuplar aldık. Özellikle göremeyen kardeşlerimizle birlikte çok güzel mektuplar yazdık, küçük kardeşlerimiz resimler çizdi." dedi.

Öğrenci Yusuf Ölmez de Afrin'deki Mehmetçik için mektup yazdıklarını ancak kelimelerin duygularını anlatmaya yetmeyeceğini belirterek, "Askerlerimizin fiziksel olarak yanında bulunamıyoruz belki ama burada manevi olarak bir şeyler yapmak istedik." dedi.  

AA

Etiketler: mehmetçik
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