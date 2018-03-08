"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Atilla Taş'ın yargılandığı davada karar

08 Mart 2018, Perşembe 18:30
Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, sanık Atilla Taş ve Murat Aksoy'un imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı.

Heyet, firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nın yakalama kararının infaz edilmediğinden dolayı dosyalarının ayrılmasına, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediği sabit olmadığından beraatını kararlaştırdı.

Haklarında ''Anayasayı ihlal'', Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından dava açılan Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Atilla Taş, Cihan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın bu suçlardan beraatine karar verildi.

Sanık Atilla Taş'ın, ''Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanık Atilla Taş ve Murat Aksoy'un imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol kararının kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağının ise devamını kararlaştırdı.

Sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçuna yönelik kastın yoğunluğunu gözeterek ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın ise yine üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunun işleniş özellikleri ve suça yönelik kastlarının yoğunluğu gözetilerek ve alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

''Anayasayı ihlal'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanan Abdullah Kılıç, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın bu suçlardan tahliyelerine karar veren heyet, bu sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yeniden tutuklanmalarına hükmetti.

Heyet, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Hanım Büşra Erdal, Sait Kuloğlu, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Ünal Tanık hakkında ise verilen ceza süresini dikkate alarak, hükmen tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, 7 yıl 6 ay hapis cezası alan tutuksuz sanık Ali Akkuş'un, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Halil İbrahim Balta ve Davut Aydın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.

Bu arada tutuklu sanıklardan Emre Soncan'ın celse arasında dosyasının da ayrıldığı öğrenildi. 

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması, medya, gazeteci, mahkeme, dava, gözaltı
Okunma Sayısı: 629
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    "Askerime Mektubum Var"

    Katar ve BAE'ye ABD'den 467 ''milyon dolarlık'' silah satışı

    Atilla Taş'ın yargılandığı davada karar

    42 darbe sanığı hakkında istenen ceza belli oldu

    '19,5 aydır süren OHAL rejimine vakit kaybetmeksizin son verilmeli'

    Dış cephe kaplaması 'kaçak' çıktı

    94 yıldır yeri bilinmiyordu...

    19 eski polisin yargılandığı davada karar

    Teröristlerle çatışmalar sürüyor: Cinderes belde merkezi de ele geçirildi

    Acı haber Bitlis'ten geldi

    10 bin polis adayı alınacak

    'Kadına merhameti öteleyen bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir'

    Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacak

    Kırmızıtaş Holding'e el konuldu

    CHP’nin randevu talebi MHP tarafından reddedildi

    Özel güvenlik sayısı, emniyet mensubu sayısını geride bıraktı

    Dünyanın en tehlikeli 10 şehri

    İsrail, "siyonist suç ve korsanlık" adımlarına yenisi ekledi!

    5 medya kuruluşunun varlıkları TMSF tarafından satışa çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bitsin artık bu çile
    Mağdur Kürsüsü

    Kurdukları komisyonun ne iş yaptığı belli değil
    Genel

    Çok sayıda gözaltı kararı var: İstanbul merkezli 29 ilde operasyon!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de tuzak bitmiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kadınlara Şiddet Günü!
    İslam YAŞAR

    M. Kemal'e atıf yapmadı bağlılık andı içmedi
    Genel

    Bu batağa girmeyebilirdik
    Genel

    Kırmızıtaş Holding'e el konuldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kim Ne Demiş?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.