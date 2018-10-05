Avcı: Meclis olanlardan habersiz

Katıldığı bir televizyon programında, Gazeteci Çağlar Cilara’nın konuğu olan Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki rejim sistemini eleştiren Avcı, mevcut rejimin modern manada gelişmiş ülkelerdeki rejim sistemiyle hiçbir benzerliğinin bulunmadığına dikkat çekerek şunları dedi “Meclis mutlak manada her şeyi belirleyen ve etkin olması gereken bir kurum, şu anda bizim sistemimizde meclis tali plana düştü hatta gerekmedikçe meclisi kullanmaya ihtiyacın olmadığı bir duruma geldi. Her şey başkanlık kararnameleriyle tanzim ediliyor yasal konular, anayasal konular… Şu anda binlerce yasa değişti. Hiçbirinden meclisin haberi yok. Hâlbuki bunların meclis tarafından yapılması, meclisce tartışılması ve kanunlaşması… Böyle devam ettikçe bir müddet sonra bir hukuk karmaşası doğacak ve doğuyor da zaten.”

İstanbul - Nurseza Okur