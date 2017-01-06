Bakan Işık'tan flaş İncirlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, "İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Türkiye'nin izni ile orada bulunuyorlar." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, HaberTürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

İzmir'deki terör saldırısına yönelik bir soru üzerine Işık, şehit polis Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Saldırıyla ilgili teknik bilgileri İçişleri Bakanlığının paylaştığını anımsatan Işık, bölgenin yeniden şekillendiğine dikkati çekti.

Işık, "Bölgenin yeniden şekillenmesi sürecinde aslında bugünkü olayları öyle okumak gerekiyor, bu süreçte Türkiye'nin etkisizleştirilmesi, bölgede inisiyatif alamaması, rol üstlenmemesi için dikkat ederseniz, terör sistematik olarak artırılma gayreti içerisinde." diye konuştu.

Terör olaylarının Türkiye'de bir yılgınlık oluşturma amacı taşıdığını ifade eden Işık, "Tarihin yeniden yazıldığı bir dönemi biz yeniden yaşıyoruz aslında. Bizim terörün asıl amacına yönelik dikkatli, hassas ve proaktif olmamız gerekiyor. Ben Türkiye'nin Allah'ın izniyle bütün bu terör eylemlerinin üstesinden geleceğine inanıyorum. Türkiye bunlara teslim olmayacak." diye konuştu.

"Dünkü saldırıyı PKK yaptı diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Işık, "İlk işaretlerin bunu gösterdiğini söylemek yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

İncirlik Üssü konusu

İncirlik Üssü'yle ilgili yapılan son açıklamalarının hatırlatılarak, "Kapatılması söz konusu mu?" denmesi üzerine Bakan Işık, üssün hükümetten daha çok kamuoyu tarafından sorgulandığına işaret etti.

Burada hedefin DEAŞ'le mücadele olduğunun altını çizen Işık, DEAŞ'ın ortak düşman olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ'ı bölgeden atmak için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattığını anımsatan Işık, şöyle devam etti:

"Bu harekatın birincil hedefi DEAŞ'ın bizim sınır hattımızdan ve bölgeden söküp atılması. Peki böyle bir mücadele koalisyonun kuruluş amacı olduğu için koalisyonun ve başta ABD'nin Türkiye'ye destek vermesi gerekmez mi? '20 kilometrenin aşağısında size destek vermiyoruz.' Niye? 19'ncü kilometredeki DEAŞ'ta, 21'nci kilometredeki DEAŞ değil mi? 30'ncu kilometredeki DEAŞ'lının, 19'ncü kilometredekinden ne farkı var? Burada bir samimiyet problemi var. ABD burada samimi olarak maalesef Türkiye'ye gerekli desteği vermiyor. Siz koalisyonu DEAŞ'la mücadele için kurdunuz. Bizden de yardım istediğiniz. 'Koalisyon güçlerinin İncirlik'te konuşlandırılması doğrudur, biz bu izni veriyoruz' dedik. Peki bu izni verdikten sonra bizim DEAŞ'la mücadelede desteğe ihtiyacımız varken siz niye bu desteği vermiyorsunuz? Niye ipe un seriyorsunuz? Yok görüştük, şöyle oldu, böyle oldu, yan yattı çamura battı, bu. Siz bu anlayışla hareket ettiğiniz sürece, o zaman Türkiye kamuoyu da diyor ki 'Bunlar samimi değil, bunların gizli ajandası var.' 20 kilometreye kadar destek verdiniz de 20 kilometreden sonra niye destek vermiyorsunuz? Bunun Türkiye'de sorgulanması gayet tabiidir."

İncirlik bir NATO üssü değil

Işık, her görüşmelerinde bu konuları ABD'li yetkililerle konuştuklarını ve bütün hassasiyetleri ortaya koyduklarını belirtti.

Işık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ABD bizim NATO'da müttefikimiz. Müttefiklik ilişkisinin temeli açıklık ve samimiyet olmalı. Eğer açıklık ve samimiyete dayanmayan bir müttefiklik ilişkisi varsa, bu ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Burada bizim müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye karşı açık ve samimi olmaları. Biz bunu bekliyoruz. Bu, 'bugünden yarına İncirlik kapatılacak' anlamına gelmiyor. İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Türkiye'nin izni ile orada bulunuyorlar. Türkiye bu noktada ABD ile de diğer koalisyon ülkeleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler eğer Türkiye'nin çıkarlarını tehdit eder bir noktada cereyan eder ve bir sonuç alınamazsa o zaman Türkiye her türlü ihtimali değerlendirir. İncirlik'teki koalisyon güçlerinin varlığı DEAŞ'la mücadele dışında başka bir amaca yönelik bulunduruluyor kanaati oluşursa elbette gereği yapılır. Şu anda bunu söylemek için çok erken. Sonuçta biz bir ittifak içerisindeyiz."

ABD'li yetkilileri bu konuları defalarca konuştuklarını yineleyen Işık, bazı olumlu adımlar atıldığını, olumlu yansımalar olduğunu ancak bunun bekledikleri hızda gerçekleşmediğini bildirdi.

ABD ve diğer koalisyon ülkeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü tekrarlayan Fikri Işık, "Ümit ederiz ki bu görüşme trafiğinde sonuç alırız. Yoksa adım atılmayan bir görüşmenin sonuçta itibarı olmuyor. Sorunlarımızı bütün açıklığıyla ortaya koyuyoruz. Sonuçta yetki Türkiye'dedir. Bu konuda son karar Türkiye'nindir. Bu konularda gerekmedikçe nihai kararı vermeyiz ama gerektiğinde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." şeklinde konuştu.

"ABD'nin tamamen sözünü tutmasını bekliyoruz"

ABD'nin Münbiç'te kesinlikle PYD unsuru kalmayacağına söz verdiğini ancak bu sözlerini tutulmadığını anlatan Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Hala arzu edilen sonuç yok. Eğer Amerika bu sözünü tutmazsa yani PYD unsurlarından Münbiç'i tamamen temizlemezse o zaman Türkiye, bu temizlik harekatını yapacak. Bunda hiç tereddüt yok. Bunu muhataplarımızla sürekli görüşüyoruz. Beklentimiz, ABD'nin bu konuda verdiği sözü tamamen tutması, göstermelik birtakım çekilme operasyonlarının dışında, tamamen PKK/PYD unsurlarını bölgenin, Münbiç'in tamamen dışına çıkarması ve bölgenin Cerablus'ta, Rai'de diğer bölgelerde olduğu gibi kendi halkı tarafından yönetilmesi."

"Sincar Türkiye'nin kırmızı çizgisi"

Türkiye'nin Sincar'da ikinci bir Kandil istemediğini açıkladığı ve Başbakanı Binali Yıldırım'ın yarın Irak'a gideceğinin anımsatılarak, görüşmede sınır ötesi bir harekat ve Sincar'ın gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Işık, "Hiç kuşkusuz gündeme gelecek" yanıtını verdi. Türkiye ve Irak'ın iki kardeş ülke olduğunun altını çizen Işık, bu nedenle sorunların konuşularak çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Işık, ziyaretin sorunların konuşulması ve bölgenin bir an önce istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunulması için önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, bu konuların ele alınacağını söyledi. Sincar'ın Türkiye açısından "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizen Işık, Türkiye'nin PKK terörü nedeniyle çok bedel ödediğine işaret etti.

"Bedelli askerlik kısa ve orta vadede gündemde yok"

Bedelli askerliğin gündemde olup olmadığını sorulması üzerine Işık, "Kısa ve orta vadede bedelli askerlik şu anda hükümet gündemimizde yok. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz diğer taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütüyoruz. Bir tarafta orada canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bizim burada bedelliyi konuşmamız hiç doğru değil. Bu konuda benim tavrım net. Kısa ve orta vadede bedelli olayını kesinlikle düşünmüyoruz. Ama şartlar değişirse bir şey diyemem."