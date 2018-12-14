Bakan Turhan: Tren kazası sinyalizasyon hatasından olmadı

Ankara'daki tren kazasına ilişkin eleştirilere cevap veren Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. 'Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar, doğru bir değerlendirme yapmıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara'da dün yaşanan ve 9 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, kazanın sinyalizasyon sistemi eksikliğinden kaynaklandığı yönündeki eleştirilerle ilgili şunları söyledi: "Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra ‘Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar, doğru bir değerlendirme yapmıyor." Turhan "Trenlerde bu sistem var mıydı?" sorusuna ise "Bu soru doğru bir soru değil" cevabını verdi. Kazanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) bir yetkili, "Sinyalizasyon sisteminin olmaması, manuel sistemle kontrol edilmesi kazayı getirdi" demişti. Sputnik Türkiye

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