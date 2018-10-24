Bakanlık: Gelir dağılımı adaletsiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018 Yıllık Ekonomik Raporu’nda enflasyon, işsizlik, bütçe verilerindeki bozulmaya dikkat çekildi.

Bütçe açığındaki artışta, emekli ikramiyeleri, memur ve işçilere ödenen enflasyon farkları, yaşlılık aylıklarındaki iyileştirme, taşeron işçilerin kadroya alınmasının da etkili olduğu belirtildi. Kayıt dışı istihdamın arttığına işaret edilen raporda, “gelir dağılımının” adaletsiz olduğu da kabul edildi. Öte yandan raporda 2018’de bütçe açığında artışın sebebi olarak teşvikler ve sosyal destekler ile ekonomide yaşanan gelişmeler gösterildi. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre “gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortaya çıkarmış olduğu yoksulluğun” kayıt dışı istihdam oranını etkileyen önemli faktörlerden olduğuna işaret edilen raporda, ayrıca bu artışta çalışanların “daha fazla kazanç elde etme amacıyla kayıt dışına yönelmelerinin” de etkili olduğu savunuldu.

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