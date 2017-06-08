Bankacılara ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen değişik bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen değişik bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 11 kişi gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Merkez Bankası, Asya Katılım Bankası, İller Bankası ve Kalkınma Bankasından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, bu kişilerden 11'ini gözaltına aldı. ByLock kullandıkları bildirilen şüphelilerin, daha önce kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi. AA

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