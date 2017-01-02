Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı edildi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi.

Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yollarının 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi. Öte yandan, Şansal'ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti. AA

Okunma Sayısı: 609

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.