Barış endeksinde geriledik

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) 2018 yılına dair Küresel Barış Endeksi raporunu açıkladı.

Rapora göre Türkiye, 163 ülke ve bölge arasında 149’uncu sırada yer aldı. Düşünce kuruluşunun 12 yıldır açıkladığı raporda Türkiye geçen sene 146’ncı sıradaydı. Raporda Türkiye’ye “iç ve uluslarası çatışma” kategorisinde 5 üzerinden 3.2 puan verildi. Türkiye’nin “toplum ve güvenlik” kategorisindeki puanı da aynı oldu. Türkiye “askerileşme” bakımından ise 2 puan aldı. Yüksek puanların olumsuz anlam ifade ettiği derecelendirmeye göre, Türkiye en kötü notu “komşu ülkelerle ilişkiler” kategorisinde aldı. Bu kategoride 5 üzerinden 5 alan Türkiye’ye en kötü ikinci not ise 4.5 puan ile “siyasi terör”den geldi.

92 ülkede durum kötü

Raporda ilk sırayı bir kez daha İzlanda aldı. 2008’den bu yana ilk sırada olan İzlanda’yı Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka izledi. Endeksin son sırasında ise Suriye yer aldı. Son beş yıldır bu basamakta olan Suriye’yi sırasıyla Afganistan, Güney Sudan, Irak ve Somali takip etti. Rapora göre 2017’de küresel barış seviyesi bir önceki yıla göre yüzde 0.27 geriye gitti. Raporda, 92 ülkede durumun kötüleştiği, 71 ülkede ise gelişme gözlemlendiği belirtildi.