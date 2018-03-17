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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Barış ve merhamet kazanacak

17 Mart 2018, Cumartesi 00:09
Almanya’da Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik artan saldırılara tepki gösteren Winfried Müller, “İmkansızlıklara rağmen doğru araçlarla yol aldığımız zaman, gerçek hedef olan ‘barış ve merhamet’ mutlaka kazanacaktır” dedi.

Almanya’da Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik artan saldırılara tepki gösteren Almanlar, her türlü saldırı, şiddet ve teröre karşı olduklarını belirtti.

Almanya’nın Köln kentinde bulunan bazı Almanlar, şiddetin asla bir çözümün parçası olmayacağına vurgu yaparak, camileri ve insanları hedef alan tüm eylemlerin kınanması gerektiğini ifade etti.

Brühl kentinde yaşayan Winfried Müller, insanların diyalog ve barış arayışı içinde olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu değerlerin saldırıya uğradığı yerde birlikte yan yana durarak barışı korumamız gerekir. Tüm imkansızlıklara rağmen doğru araçlarla yol aldığımız zaman, gerçek hedef olan ‘barış ve merhamet’ mutlaka kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Eğitim bilimci Valeria Aebert, cami veya diğer ibadethanelere yönelik her türlü saldırıyı kınayarak, “Kim kime karşı suç işliyorsa hepsini kınıyorum. Birlikte açık, barışçıl bir diyalog ortamında konuşarak, meseleler üzerinde bir anlaşmaya varmak çok önemli.” dedi. Aebert, herkesin farklı politik düşüncesinin olabileceğini, fikir ayrılıkları ya da bir sorunun çözümü için saldırı ve şiddet uygulamanın kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.

Din bilimci Dr. Werner Höbsch de her türlü saldırı, şiddet ve teröre karşı olduğunu belirterek, “Şiddet asla çatışmaların çözümü olamaz, ancak diyalog çözüm olur. Bundan dolayı camileri ve insanları hedef alan tüm eylemler kınanması gerekir.” diye konuştu.

Etiketler: almanya
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