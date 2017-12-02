Baro başkanları Tahir Elçi için yürüdü

Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında ilerleme kaydedilmemesi, Diyarbakır ve İstanbul Barosu tarafından İstiklal Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu önünde başlayan yürüyüşe, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal, HDP’li milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ile Garo Paylan ve CHP’li milletvekili Mahmut Tanal ile avukatlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, “İnsanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz” yazılı, Tahir Elçi imzalı Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart taşıdılar. Yürüyüş sırasında, “Tahir Elçi onurumuzdur”, “Barışın elçisi Tahir Elçi”, “Tahir Elçi ölümsüzdür” sloganları attılar. Yürüyüş, Galatasaray Meydanı’nda yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Burada konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İstanbul Barosu, insan hakları aktivistleri, hukukçular ile birlikte düzenledikleri yürüyüşü, Tahir Elçi katledilişinin üzerinden 2 yıl geçtiği halde soruşturmada ilerleme sağlanamamasını protesto etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. DHA

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